3名監察委員原訂24日前往雲林縣，調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌濫墾山坡地、侵占國有地案，卻傳出行程延期，23日雲林縣政府證實此事，指21日聯絡監察院準備接待事宜，才知行程延後，強調已備妥相關資料，監委們隨時可來調查。

前雲林縣長蘇治芬在臉書貼文「下架張家，讓雲林更好」，指控張啟盟濫墾斗六咬狗段山坡地，占用林務局、國產署國有地。監察院本月5日行文雲林縣政府，3名監委林盛豐、賴鼎銘、林郁容將於24日到雲林調查此案，引發各界諸多政治聯想。

此案經過半個多月討論，各界高度關注24日監委的調查結果，沒想到23日傳出監委考量疫情延燒，決定取消24日行程，將擇期再訪，雲林縣新聞處處長羅楚東23日被詢問時，證實確有此事。

羅楚東表示，縣府是在21日與監察院聯繫時，被告知將延期，對於監委的安排與調整，縣府完全尊重配合，縣府已準備好相關資料，隨時歡迎監委到縣府聽取報告，讓縣府有1個完整說明的機會。

羅楚東說，縣府對此案的立場，一直是秉持依法行政，支持檢調單位偵辦，若有不法就從嚴從速辦理，沒有任何特權，只有依法行政。

此案已由雲林地檢署偵結起訴，起訴書指出張啟盟夫妻2018年向雲林縣政府申請斗六咬狗段土地的簡易水土保持申請書，獲核准後卻未依申請書內容開挖整地，導致水土流失，並有土地占用情形，因此依《水土保持法》提起公訴。

政壇人士分析，中二選區立委補選，民進黨林靜儀擊敗顏寬恒贏得勝選，便傳出「下架台中顏家後，再來就輪到雲林張家」，因此此次監委的雲林之行，可說是1個風向球，備受各界矚目。