退役球員萊特（Dorell Wright）最近在播客節目《Dubs Talk》談論老東家勇士隊，他建議勇士不要在2月10日交易大限前貿然出手，因為勇士現在的陣容已經很好了，交易可能得不償失，即使對象是七六人的班西蒙斯（Ben Simmons）。

萊特說：「我認為球隊現在是完美的，班西蒙斯，當然你們都看到現在的情況，因為他是大人物，前選秀狀元，我們都很清楚他的本領，所以你肯定要知道對方尋求的是什麼。但我真的非常喜歡這支隊伍，我認為你可能為了班西蒙斯付出太多代價。」

換言之，萊特不贊成勇士為了追逐西蒙斯而送出核心成員，包括威金斯（Andrew Wiggins）。「我不會賣威金斯，如果送出威金斯將會是個大錯誤。談到核心成員，我說的是湯普生（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、威金斯。只要不碰這4人，或許還值得談一談，如果要動到這4人，我根本不會考慮。最重要是當下的戰力，這些人年紀愈來愈大，我很確定他們還想再拿幾座總冠軍，只要不動這4人就可以。」

七六人對西蒙斯的標價非常高，萊特也說勇士原本就不可能只用核心成員以外的球員去換到西蒙斯。萊特指出威金斯是一名3&D球員（擅長三分球和防守），可以在攻防兩端減輕湯普生的壓力，如果要換掉威金斯，那也只能找更厲害的另一位3&D球員。

萊特自己是2006年熱火冠軍成員，那時是替補球員。他生涯最厲害的兩個球季是在勇士隊（2010-12）擔任先發，場均13.8分、5籃板、2.3助攻。