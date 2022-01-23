指揮中心近日公布新冠肺炎確診數目時，藥師林士峰觀察到，去年雙北疫情嚴重時，指揮中心都會標註雙北情況，但現在桃園、高雄疫情爆發，指揮中心卻未標示，林士峰質疑，難道政府的施政，會因為同黨執政的縣市而有所轉彎。

林士峰今（23日）在臉書發文表示，指揮中心在去年6月30日公布的確診圖表，一看就知道當時本土病例55例，其中台北、新北是當時比較熱的區域，當地居民、甚至有計劃要到雙北的民眾心裡要有個底，可能會面臨比所在地更嚴竣的疫情考驗。

指揮中心去年6月30日公布確診數，圖中可見標示雙北。（圖片摘自中央疫情指揮中心記者會Youtube）

林士峰接著舉例，指揮中心昨公布的確診圖表，最容易看的到的重點是境外病例48例，其中美國占最多的13例，明明昨天有更應該關心的本土病例82例，而且連最熱的桃園、高雄都沒辦法在圖表中理解。

林士峰痛批，難道政府的施政，會因為同黨執政的縣市而有所轉彎，對現在的政府來說，人民的生命注意安全到底是不是第一順位，連面對事實的勇氣都沒有了嗎？

許多網友也在其po文底下留言表示，「桃園高雄冥燼黨（民進黨）執政的，當然標準不一樣，也不會升三級到封城，因為這樣全台灣就陪桃園高雄一起坐牢啦」、「我也留意到，之前都會標新北跟台北，現在都不詳標了」、「圖表的目的：凸顯政敵的缺點，隱藏自己人的缺點」。