警方查扣詐騙集團贓款及證物。（警方提供）

新北市金山警分局萬里分駐所日前接獲轄區萬里郵局通報，62歲林姓婦人28歲兒子臨櫃異常提領大額存款，員警到場了解，發現母子言詞閃爍，並在郵局門見有可疑車輛，盤查駕駛41歲孫姓男子實為同夥，隨後再至林姓母子住處逮捕共犯李男、張男，一舉破獲詐騙集團。

警方表示，林姓母子均無業，故將帳戶賣給詐騙集團及充當車手，本月21日下午到萬里郵局臨櫃提款，行員察覺異常向分局通報，員警到場後當場識破。隨後員警機警盤查在郵局門口等候的孫男，並從車上起獲海洛因及毒咖啡包，遂將3人逮捕。

林姓母子供稱，尚有負責指揮和監控的張姓、李姓男子在家中等候，警方遂向基隆地檢署檢察官聲請拘票，前往母子住處將2人逮捕，並當場起獲贓款16萬200元、行動電話、存摺、提款卡等證物。

偵訊後，全案依詐欺、毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

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