國內疫情升溫，急需儲備治療藥物，衛福部長陳時中今天表示，過年前我國所購買的默克、輝瑞新藥都有望到貨，此外莫德納疫苗也有可能於近期到貨。至於默克新藥是否將在明天飛抵桃園機場？疾管署長周志浩則指出，到貨就會知道，一旦收到貨就會盡快分配給相關的醫療院所。