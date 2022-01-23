首批默克新冠口服藥明到貨？指揮中心給答案 15:342022/01/23 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 默克新藥是否將在明天飛抵桃園機場，疾管署長周志浩則指出，到貨就會知道。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升溫，急需儲備治療藥物，衛福部長陳時中今天表示，過年前我國所購買的默克、輝瑞新藥都有望到貨，此外莫德納疫苗也有可能於近期到貨。至於默克新藥是否將在明天飛抵桃園機場？疾管署長周志浩則指出，到貨就會知道，一旦收到貨就會盡快分配給相關的醫療院所。 首批輝瑞口服藥有望過年前抵台 陳時中證實了 聯亞藥爆內線交易 集團表達遺憾 重申反炒作及內線交易 #新冠口服藥 #默克 #默沙東 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》順藥缺血性腦中風新藥 獲美FDA快速審查認定 11:252022/01/12 財經 《傳產》央行連番出手 達永莊文欽：年輕公司影響大 10:332022/01/23 財經 瑞博品x獨立製錶大師 一場奢華品味的相遇 18:352022/01/19 生活 食藥署核准輝瑞抗病毒藥 這些人適用 14:262022/01/15 生活 生華科治膽道癌新藥獲孤兒藥資格 上市享美國7年獨占權 15:302022/01/20 財經 有望擺脫眼鏡！史上第一款老花眼藥水核准上市 05:332022/01/16 健康 默沙東新冠口服藥將來台 適用對象曝光 14:422022/01/12 生活 順藥缺血性腦中風新藥LT3001 獲美FDA快速審查認定 16:222022/01/11 財經 台灣買到逾萬份輝瑞口服藥 首批最快3月前抵台 13:142022/01/15 生活 聯亞藥明停版 將公布重大訊息 22:292022/01/19 財經 默沙東新冠口服藥通過EUA審查 首批抵台時間曝光 20:112022/01/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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