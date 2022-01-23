前主播蕭彤雯去年（2021）3月罹肺腺癌治療，已康復的她時隔近一年，在今23日臉書發長文透露就是1年前的今天做健康檢查，因此發現罹癌。

蕭彤雯平日生活不抽菸，卻在2021年的1月23日為健檢中心代言做全身檢查時驗出罹肺腺癌，確診0期，時隔1年在臉書回憶起去年1/23心情，當天一早先做全身檢查，接著受訪，不料檢查結果發現高度疑似肺腺癌。「我當下聽完報告並無晴天霹靂感，彷彿在看別人的事，與醫師討論後續也像在採訪或做節目，並立刻接受週刊的採訪拍照。」而她曬出的照片，是當天被告知檢查有異後，和家人會合吃飯，並決定先什麼都不說，和家人拍下合照。

而蕭彤雯回想起，其他朋友因健檢完收到簡訊而憂心忡忡，相較蕭彤雯被照到0.9公分大的結節，還被醫生斬釘截鐵告知：「我跟你說這就是壞東西。雖然我們很少說什麼東西百分之百，但這個80%以上都是壞的。但這非常初期，趕快安排手術，切掉就沒事了。」

蕭彤雯當時也冷靜的判斷，時間正好是農曆過年前，因此她等到過完年，將工作安排好再開刀，術後在醫生囑咐下，訓練自己的肺活量，最後以過來人經歷寫道，「真的不要太擔憂，不要太緊張。該做的事趕快做，還能觀察的就觀察。日子還是要過，而且要好好的過。」也讓不少人在她貼文下留言「有妳真好，給了我很大的勇氣」、「我也是因為彤雯手術後都心得分享，立馬去手術，謝謝妳」。