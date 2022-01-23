到了新年，家中就會有許多親戚朋友來訪，又或是要出門走春拜年的行程；而在面對這些長輩，除了穿著禮儀及送禮細節要注意之外，在香水的使用上也需要多加注意。不論是和自己家中的長輩見面，還是和另一半的家長見面，自身所散發出來的味道，就像是你個人的第一印象及標誌，那在噴香水時究竟有什麼小技巧呢？跟著一起看下去吧！

✪選香避免過於個性

花香、果香永不會出錯。（示意圖/取自Pexels）

近期大多女生都喜愛穿著及妝容等具有個人風格，進而也漸漸去嘗試大膽、性感或是中性的穿搭，並使用相同調性的香水來做搭配；但過年如果想要奪得長輩喜愛，進而讓自己多領取一些紅包的話，建議避開風格感過於強烈的木質調性香水，可以選擇接受度較高的「花香類」及「果香類」為首選，紅包的多寡全靠自己來爭取啦！

✪若隱若現才是美

若隱若現自帶氣場。（示意圖/取自Pexels）

至於在用香上，因為香水本身會和穿搭有所搭配，同時因為大家過年喜歡穿得喜氣，但又要具有氣質及莊重，這時在香水的使用上一定要「清淡」；那種淡淡的清香在身上若隱若現的感覺，會給對方有一種穩重感，如果噴在膝蓋後側、腳腕或裙擺內側，在走路時便也會自帶「氣場」，不喜歡你也難啊！

✪ 包包藏香，高級感飆升

包包藏香，高級感飆升。（示意圖/取自Pexels）

女生就是哪裡都想要香香的，所以一定要有一些「藏香的小心機」，而最佳的位子就是包包裡面啦！許多長輩在面對過於濃重的香水味，那種強烈的刺激感，會讓他們的心中對你有些「反彈」，建議可以將香水噴灑在一張小卡片或是某件隨身單品上，在打開包包的瞬間，飄出的味道直接顯現出你的高級感。

✪ 大衣小心機，出錯也不怕

大衣保守、失敗率低。（示意圖/取自Pexels）

說到過年穿搭，肯定是少不了女生超愛的大衣了；大衣不但能夠保暖、替自己增加氣場之外，它還是一個很棒的藏香的位置喔！見長輩之前，在大衣腰間內側噴灑上一點香水，除了點綴到了自己的高級之外，就算不小心噴灑太多，也會因為位子能夠有效藏香，也不讓別人感到過於刺激，也算是一種小心機啦！

香水本身的使用就是要創造出個人風格，以及在與人相處時，別人也會因為味道感到舒服而非刺激；只能說香水是在初次見面或好久不見時的「小心機」啊，只要用對了方法，大家都可以是人氣王！