企業17年甲級男女排球聯賽23日進行年前最後一天賽程，首場比賽由男子組屏東台電再次對上雲林美津濃，本場比賽台電多點開花，曾茂聰、蔡沛彰、黃正良與劉鴻敏接連掌管比賽，雖美津濃溫逸凱與陳威舜試圖反撲，但仍無力回天，最終屏東台電就以25比18、20、16直落三拿下比賽勝利。

屏東台電首局靠著曾茂聰多次的扣殺，帶領球隊直挑雲林美津濃，蔡沛彰多次的神助攻讓球隊穩穩拿分，雖然雲林美津濃的陳威舜、溫逸凱試圖扳回劣勢，仍攻不破屏東台電的巨塔攔網，最終屏東台電以25比18強勢拿下第一局的勝利。

次局，屏東台電用雙人攔網先馳得點，隨後美津濃陳威舜與溫逸凱接連的攻擊得手將比數趕上，但曾茂聰此時再次跳出，台電前半段建立起領先優勢。隨後雙方互有來往，但美津濃仍頑強抵抗將比數追平，台電立刻喊出暫停調整。暫停回來，兩隊陷入膠著，台電靠著劉鴻敏與黃正良後段的連續攻擊得手將差距拉開，最後以台電就以25比20取得聽牌優勢。

第3局開局由美津濃首開紀錄，台電立刻用防守回應，加上林宜暉與顏振富的攻擊得手，比數稍微拉開，美津濃喊出暫停調整。暫停回來，美津濃陳威順與柯凱傑立刻回應，但台電立刻回穩，靠著劉鴻敏與顏振富的攻擊得手，比數再次被拉開，隨後雲林美津濃無力反撲，最終就以 25比16拿下第3局與比賽勝利。