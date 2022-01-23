中央流行疫情指揮中心22日下午舉行記者會，會中內政部長徐國勇宣布禁止民選公職人員及政府官員跑攤，台南市長黃偉哲23日認為，關於民選公職人員與政府官員，中央的定義已經很清楚，早上市府衛生局人員有去公祭場合了解，還是有看到民選公職人員或助理參加，可能是因為前一天中央的命令才剛公布，所以有些民選公職還不了解，呼籲民選公職人員與助理，對於婚喪喜慶跑攤都要配合防疫政策，不要再參加。

至於公職人員關心，本人不能去，還不是民選公職的參選人能不能去？黃偉哲也呼籲都不要參加，因為病毒不會分辨公職人員或想參選的公職人員，一樣都會感染。其中有什麼不同？對民眾而言是觀感問題，他們會覺得既然要參選公職，無論現任或新任，如果不顧中央禁令去參加，讓民眾公布在網路上或拍照，對將來的選舉都不是很好。

黃偉哲呼籲大家相忍為防疫，還是忍耐一下，如果疫情早日過去，一天要跑幾攤都沒有關係，對於告別式或公祭、喜宴、尾牙、入厝等活動，可以避免就避免不要參加。