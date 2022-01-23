案18348為21日確診的桃園市20多歲女性，因她18日有到宜蘭旅遊，宜蘭縣府公布其疫調足跡。（宜蘭縣政府提供／羅亦晽宜蘭傳真）

疫情攻陷宜蘭，宜蘭縣長林姿妙今宣布將停辦31至下月6日的歡樂宜蘭年系列活動。（羅亦晽擷取自宜蘭縣流行疫情指揮中心防疫記者會畫面）

羅亦晽／宜蘭報導

本土疫情升溫，今確診人數仍多達52人，其中包含1名在宜蘭礁溪鄉長榮鳳凰酒店從事接待工作的20多歲男性，昨晚因身體不適，前往醫院急診，經醫生採檢發現確診後，隨即進行隔離治療，宜蘭縣衛生局緊急匡列35人進行隔離外，更對該飯店1000多位員工及房客擴大篩檢，其中459人快篩結果稍早出爐，均呈陰性，不過該案女友，經篩檢確定染疫，不過不列入今天的確診個案。

宜蘭縣長林姿妙指出，該名確診男性案號為18443，是名20多歲男性，在長榮鳳凰酒店從事接待工作， 昨因出現咳嗽等症狀，晚上到醫院掛急診，醫師不敢掉以輕心，經PCR篩檢後確診，Ct值為26。

林姿妙公布案18443足跡，17日下午曾到礁溪玉峰機車行，18日下午與傍晚均搭乘葛瑪蘭汽車客運從礁溪往返台北，19日至22日上午10時至下午3時都在飯店工作，不過19日深夜有到喜互惠超市礁溪店採買，22日傍晚及晚上分別到全家與7-11超商採買。

林姿妙表示，縣府已緊急匡列35人進行居家隔離，17人進行自主健康管理，一早也動員2家醫院醫療團隊進駐該飯店，替500多位員工及500多位旅客進行快篩。

衛生局長徐迺維表示，目前已有459人快篩結果出爐，均呈陰性， 不過該案女友，稍早的PCR報告結果成陽性，Ct值為14，不過因中央今天尚未沒公佈個案，衛生局目前也正進行疫調了解中，據了解，其活動範圍多以飯店和自家為主。

另，宜蘭縣府也接獲桃園市政府衛生局通知，案18348為21日確診的桃園市20多歲女性，Ct值15，她曾在18日到宜蘭旅遊，其足跡包含7-11三星門市、清水地熱公園、蘭陽香辣麵及羅東夜市等，並匡列自主健康管理36人。

由於疫情攻陷宜蘭，林姿妙今除宣布將停辦31至下月6日的歡樂宜蘭年系列活動，今起至25日也會在礁溪設立社區篩檢站，25日則加開3處疫苗快打站，分別為宜蘭慈濟接種站、東光國中體育館接種站及冬山鹿埔接種站，呼籲民眾儘速接種疫苗。