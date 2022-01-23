中央流行疫情指揮中心22日下午舉行記者會，會中內政部長徐國勇宣布禁止民選公職人員及政府官員跑攤。國民黨台南市議員謝龍介呼籲民進黨政府，約束自己的從政同志，不要在別人遵守防疫規定時，他們卻跑攤越跑越爽；同時，他也透露前總統馬英九原定大年初三南下行程喊卡的內幕。

針對內政部宣布政治人物不能跑攤，謝龍介今天(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，本來大年初三想要邀請馬前總統來台南拜廟，但規定公布後，就和暫時取消，「我說我們先hold住，當初他們說黨政軍退出校園和媒體，民進黨就都進去了，他訂標準，不是要讓大家公平遵守，是你們要遵守，但他可以偷跑」。

謝龍介指出，受到規定影響，早上有一些告別式就沒辦法出席了，因為政府宣告了，我們也清楚病毒不分藍綠，當政府說之後，我們戰戰兢兢遵守，「但你們的從政同志呢？你們跑你們的攤，越跑越爽」。

謝龍介認為，新人會受影響，但防疫視同作戰，「你現在還要顧慮是新咖、老咖？」新人可以透過網路，不能跑攤就透過網路致意，「人沒到沒關係，紅包要到」，變通的方法很多。他也呼籲所有的公職人員，現在不宜跑攤，縣市長都站到第一線抗疫，在這時候造成破口，那個壓力沒有人承擔得起。