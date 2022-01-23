女網友的車慘遭違停車前後「包夾」，只好報警處理。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社】●》）

自己車子規矩停在停車格內，卻被前後違停車「包夾」，動彈不得，實在讓人氣憤又傻眼。一名女網友無奈分享，遇上這樣的狀況，在寒風中等了1個小時等不到車主，只好報警，員警到場開單通知拖吊，結果拖吊車到場1分鐘，違停車主就出現了，讓女網友十分傻眼。眾多網友也贊同，「報警」是正確作法。

「小女子在此奉勸各位帥哥美女，以後出門路邊停車，記得找前面後面都沒辦法違停的車格」，一名女網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》無奈發文，表示自己的車停在路邊車格內，但卻被前後2輛違停紅線的白車「貼屁包夾」，動彈不得。

原PO說自己的車是大9人座，而且自己技術不好，不管撞到前面或撞到後面都不好，在寒風中等了1個小時，等不到車主也等不到拖吊車，最後只好報警。警方到場開單，並通知拖吊場，結果拖吊車到現場，違停車主就出現了，還一句道歉也沒有，讓原PO相當無奈。

有網友認為慢慢前後多推幾次應該出得來，不用苦等，不過原PO表示，自己技術不好，不管撞到前面或後面都賠不起，更多網友也認為原PO作法正確：「處理方式非常正確！」、「那兩台根本白目，請警察來幫忙處理是對的」、「覺得報警是正確的 一次兩台」、「停這麼近，究竟給不給人活啊！？不過樓主是明確的選擇，報警處理，讓他們在過年前增添紅色的喜氣。」。