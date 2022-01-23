吳謹言很喜歡自己在《我的砍價女王》飾演的夏淺。（LiTV提供）

吳謹言、林更新在《我的砍價女王》鬥嘴鬥成夫妻。（LiTV提供）

大陸女星吳謹言演出《延禧攻略》後聲名大噪，與林更新、吳奇隆合作的浪漫都市輕喜劇《我的砍價女王》也獲得不錯迴響，她因165公分與林更新187公分劇中超過20公分的萌身高配對，帶出不少「粉紅泡泡」。吳謹言日前接受LiTV線上影視專訪時自爆印象最深的，是劇中兩人分別使用浴室時，因自己矮而大幅度拉低蓮蓬頭高度，猶記當時拍攝這橋段時，現場工作人員都笑了！

戲裡飾演「砍價女王」，但吳謹言笑說：「我本人非常不會砍價，因為不好意思，我通常看到東西適合就買了，感覺砍價有點尷尬，還是隨性好些！」她在這部劇共有1000多場戲，是到目前為止拍攝過場次最多的作品之一，加上角色心境轉折多，因此需要精準掌握每個階段該有的情緒，「有幾場印象比較深刻的，是夏淺（吳謹言角色名）住在盛哲寧（林更新飾）家裡的戲，例如我躲在衣櫃，以及使用浴室時，因為身高差，我只好大幅度拉低蓮蓬頭使用高度！當然還有我倆相處時率性的直男、直女模式，都讓我覺得很有意思！」

除了林更新，吳謹言也聊到戲裡另一位主角吳奇隆，以及曾合作《正青春》的何潤東，透露兩位來自台灣的男神最大共同點就是：「超有親和力！拍戲時可感受對方在角色的認真與敬業，讓我學到很多！」

吳謹言出道12年餘，演過不少角色，她坦言私心鍾愛的角色是《我的砍價女王》的夏淺，「我覺得她很酷，即使被未婚夫拋棄，但當下無懼挫折、努力工作，後來面對新的感情到來，仍勇敢去追、去愛，就好像從沒受過傷般，很佩服這份堅強！」

當被問及在影視平台上仍不斷重播的《延禧攻略》，劇中魏瓔珞得知富恆過世時對自己說：「魏瓔珞，這一生我守著妳，已經守夠了，下輩子，可不可以換妳來守著我？」魏瓔珞望著前方回：「好，我答應你。」她真的會守信用嗎？吳謹言笑回：「會！哈哈！而且我還要給大家預告一下，我跟許凱二搭的作品《尚食》馬上就要跟各位見面了！還有跟好姊妹秦嵐合作的《傳家》也將播出，我會好好守著他們，敬請期待、屆時要多多支持喔！」

春節即將到來，吳謹言的工作行程依舊滿檔，能好好休息的時間恐不會太多，她說：「肯定是要回家陪伴家人的，也希望每個人開開心心，身體健康！當然也希望疫情盡快結束，未來期待再與大家見面！我也很想念你們！」