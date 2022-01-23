今年學測社會科的字數長達1萬7000字，比去年的1萬5000字多了2000字，COVID-19的題目很多。全國高級中等學校教育產業工會表示，社會科試題靈活並結合生活議題 ，跨科跨冊整合能力強者有優勢；重視時事議題，非選擇題部分具備良好的論述能力者，才易得高分。

全中教說，今年社會科出現題幹是歷史敘述，但只考地理的概念(34~35之題組)，以前沒有出現過；同時，出現地理加公民的結合，用地圖考經濟學(42~43)，學生在做此題時需同時具備地圖跟經濟之知識。

此外，第51題到52題用氣候來考經濟的供需及森林大火跟能源議題；59~60考出美墨圍牆區位地理問題，包含政府體制以及地理產業分工。

全中教說，今年出現原住民議題在史地公都有整合，占了10分，比例很高(61~64)，第一次原住民比例這麼高；COVID-19疫情考出之題目非常多(19 22 57 58 )；混合題型非選擇題部分，揚棄過去大量記誦的題型，學生具備良好的論述能力者，才易得高分。

此外，全中教說，第12題整題以金門為題幹設計的題目，關注離島歷史文化的題型，為過往鮮少出現的亮點。