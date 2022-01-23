桃園市長鄭文燦今主持疫情說明記者會。（陳夢如桃園傳真）

桃園市長鄭文燦今主持疫情說明記者會，他表示，桃園今有32人確診，其中30人與遠雄自貿港群聚有關，2人為西堤居隔確診，而最先有移工染疫的亞旭電腦更延燒至加值園區共8家廠商。

鄭文燦表示，遠雄自貿港疫情21日確診6人、22日確診64人、23日確診30人，至今累計100人確診，其中69人是外籍移工。今天確診的30人中，亞旭電腦有3人，另外8家公司則有27人確診，由於廠商共同使用電梯、廁所、餐廳等，足跡交錯有風險高，全部都將列為紅區。

鄭文燦指出，加值園區分有A、B棟建物，總計有30個廠商，加上遠雄管理單位、1家超商，共有32個單位需要全面採檢，仍有224人下午將採檢完畢。這次確診者都在加值園區工作，因此除了亞旭的宿舍列為紅區外，加值園區也列入紅區中，全數廠商停工清消，待採檢3次陰性後才有復工的可能性。

鄭文燦表示，遠雄自貿港加值園區為第1輪採檢，約有3000人，明天將在自貿港中設採檢站進行第2輪採檢，針對往來廠商、貨運車隊、貨運承攬業者、報關行等全面採檢，預計有約4500人，另再加上其他相關人員採檢人數恐近萬人。

談及社區防疫部分，鄭文燦指出，桃園市目前設有11個社區採檢站、2個居家檢疫採檢站、1個自貿港專用採檢站，今天再增設桃園後火車站採檢站，明天再增設中壢區公民會館採檢站，呼籲有足跡重疊、身體不適者踴躍採檢。他再次呼籲，基層診所若有收治上呼吸道症狀患者都要轉送醫院做PCR採檢。

桃園市長鄭文燦今主持疫情說明記者會，他表示，桃園市目前居隔人數819人、2537人分送28個集中檢疫所，全國加強版檢疫所有3處分別在劍潭、泰山及龜山建議所，房間數有449間，由於中央已在匡列希望房間數可達5000間，桃園春節後將有3家防疫旅館轉型為加強版防疫旅館，希望未來能做輕、重症分流，減低醫院負擔。

另有民眾在網路爆料指稱，看到有好幾百人桃園火車站等採檢，鄭文燦駁斥，「這是假消息！」沒有人在車站等採檢，是少數網友提供的假訊息，桃園是在後火車站設置採檢站。市府補充，依《傳染病防治法》第63條散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，損害公眾或他人者，可處新台幣300萬元以下罰金，目前市府目前市府正在追查了解情形中。