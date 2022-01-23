美股在上周五（1/21）持續向下殺盤，科技族群仍是重災區，加上國內新冠變異株Omicron病毒疫情大幅升溫，包括高雄、雙北、桃園、基隆與新竹等地陸續傳來確診病例，而科技廠遭牽連者也達數十家，使台股在金牛年的農曆年封關前的最後3個交日，恐在心理上已重創市場投資信心，致封關前的紅包行情或暫宜低調與保守看待。

業內人士指出，目前看起來，無論法人、大股東或主力群等市場大戶，對抱股過年暫持保守心態，但市場真正大咖即八大官股券商逢低接手可不會手軟。因為今年參與除息，可能獲取的高額現金股利不宜小覷。

顯示短線若逢盤勢急殺，反而是反市場心理操作，慎選波段潛力股好時機，尤其是小資定存族，可視現有資金之多寡，予適度分配酌量逢低承接高股息殖利率兼具高成長ETF或個股，累積今年除息資產。

此外，美股近期雖跌跌不休，但目前仍未見源自重量級企業獲利衰退的警訊響起，顯示市場對Fed（聯準會）升息之短線恐慌殺盤之舉，似過度反應，台股自不必跟著美股空方起舞。

另外，Omicron傳播力雖強，但多屬輕症且死亡率不高，加上台灣疫苗接種的覆蓋率愈趨提升，係疫情指揮中心並不急著升高警戒主因。因此，對內需經濟活動的衝擊，不會像去年那樣大傷，而台灣外銷市場仍持續帶勁，顯示就基本面觀察，台股大波段仍審慎樂觀。

業內人士表示，金牛年封關前的紅包行情，雖全不必寄予厚望，因為在農曆年長假期間的全球政經環境的消息面變數仍多，且美股短期底部區尚未明朗，市場保守以對不在話下，但農曆年後的遲來的紅包行情（或說春酒）似不必再過分悲觀。

因為目前Omicron已在南非、紐約等多處地區，呈現盛極而衰的現象，即疫情多突從高溫狀態急轉直下冷卻，顯示即便是病毒也難逃物極必反，剝極必復的自然法則，而且美Fed在農曆年後一旦確定出手升息，也將是短空出盡時機，在台股短線修正跌深即利多下，封關前後反而是靜下心來，做好功課，篩選波段潛力股佳機。