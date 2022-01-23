社會變遷快速、職場專業新增多元，人生勝利組的台大畢業生恐怕也無轍？！台灣大學校長管中閔上任以來提出的「未來大學」計畫，最新推出第三波重點，首次將畢業校友納入，讓校友們享有更寬廣的返校學習途徑。

台大表示，此項「NTU AR」校友返校學習專案，其中「A」代表「校友」(Alumni)，「R」則是「返校及充電」(Return and Recharge)，即校友返校學習充電。專案中的「校友學習帳戶」，則提供校友「課程許願池」、「隨班附讀」與「免費線上課程」等三個學習專區，從校友的需求出發，提供終身學習的途徑，活絡校友學習網絡並且縮短產學落差。

台大「未來大學」計畫，是管中閔當初參加臺灣大學校長遴選時就提出的概念，把高等教育的眼光放在未來，希望臺大做好培養下一世代人才的準備。上任校長職務以來，管中閔逐步統合全校教職員工生及校友們對於臺大未來的想像，提出「以學習者為中心」的開放式大學理念。

為使此概念能真正落實，管中閔集結學校教職員工生、校友和產業人士，共同發想、討論可能的變革方向，擘劃具有臺大特色的未來大學願景。每一場會議，他必定親自出席，聽取大家的意見。

在2020年11月，臺大正式對外界宣告未來大學的核心理念–「以學習者為中心的開放式大學」。此後，校內各行政單位也依此為基礎，規劃及推動各種行動方案。

「社會變化的速度極快，未來大學計畫讓臺大人擁有跨領域的知識及能力」，管中閔說，這三年來臺大陸續推出的措施，讓學生可依自已的興趣，主導學習方向，打破系所限制，培養跨域能力，讓學生能具備更強的競爭力與更寬廣的發展空間。

臺大目前已推出「校院學士」、「探索學習(Gap Year)」、「設計你的大學」、「設計你的課程」等學習方式，盼能打破現有制度疆界，以更靈活的學習模式供學生選擇。管中閔強調，探索學習的規劃就是希望打開校園邊界，並彈性延長學習年限，讓學生有更多機會走出校園，走入社會。

管中閔說，未來的學習是一個持續的過程，而「未來大學」也應該在這個過程中扮演積極的角色，「NTU AR」專案將有助於強化校友持續學習的動機，提供更廣泛的學習機會。他也強調，未來大學是個不斷自我進化的過程，臺大人的共同需求，加上由下而上的討論會持續帶來動能，促使臺大繼續成長與革新。