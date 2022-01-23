女星孟慶而（孟孟）前年在金曲獎穿開中門禮服一戰成名，被起底是孟子第73代孫女，擁有32D好身材和政治大學新聞系的高學歷，去年甜嫁音樂人Eddie.時常在社群平台分享生活的她，最近曬出尾牙收工照，大膽上下開V，笑說：「美胸、美背、美腿一次滿足！」

孟慶而今（23日）在臉書、IG同步發文表示：「年前最後一場尾牙，收工。」眼見台灣深陷本土確診危機，她不禁有感而發：「疫情在這個時候回來，相信許多產業都多少受到影響，取消或延期幾場演出，說不痛，是假的。不過，健康平安才最重要。身為桃園人，更要撐過去，台灣，防守，守一個。」並向社會大眾呼籲口罩、消毒、實聯制一個都不能少，希望不要再重新上演去年的三級警戒。

孟慶而隨文附上三張參加尾牙活動的辣照，畫面中，她頂著一頭金色捲髮，臉上化精緻彩妝，五官變得立體有神，身穿香檳色細肩帶落地長禮服，胸前開深V，大方露出北半球和深溝，側身再挺傲人曲線；裙擺部份也有巧思，一路高衩到腿根，激露整雙修長美腿，轉身又見一片裸背，將性感的體態展露無遺，她幽默地下註解：「美胸、美背、美腿一次滿足！（自己說）」

許多網友看到孟慶而這身打扮，紛紛留言讚賞：「太美了吧～完美的結束」、「這事業線很深哦」、「女神」、「好漂亮」。