港星熊黛林（Lynn）2016年嫁給百億富豪郭可頌，夫妻生下一對雙胞胎女兒，幸福組成一家四口，熊黛林升格當人妻、人母後，她沒忘自己熱愛的演藝事業，熊黛林近日在戲劇《家族榮耀》中飾演高傲的富家女，熊黛林被問到劇中的豪門生活，她則笑撇自己生活和外界想像的豪門生活完全不一樣，同時，熊黛林也笑稱，當全職媽媽比拍戲辛苦，而且她很想找回自己的事業，「我還是想回歸社會」。

熊黛林在戲劇《家族榮耀》中飾演高傲的富家女，熊黛林罕見詮釋反派，她一開始也擔心角色偏激言論和作風，和自己以往的角色反差太大，直到熊黛林徹底看完劇本、了解角色後，她也發揮演員的專業說：「不要把角色詮釋太壞，加了一點女人可愛」。

熊黛林飾演富家女，她現實生活中則嫁給百億富豪郭可頌，熊黛林被問到劇中豪門生活，她則笑說，多半是從電視、八卦雜雜誌認知，是打扮漂亮地喝下午茶、參加派對，熊黛林笑說，她沒真實去體驗，並強調豪門生活和她自己平時生活很不一樣。

其實，熊黛林結婚、生產後，把生活重心放在家庭，這回她重返螢光幕，熊黛林則說：「一直都很喜歡當演員，已經有幾年沒拍戲了，很想出來再試一試」，熊黛林表示，她還是想要回歸社會「如果我長期在家裡待著，我會很難受，我閒著真的閒到好像迷失自我，天天不知道自己在幹什麼」，最後，熊黛林不忘感謝老公郭可頌的支持，不僅幫忙照顧孩子，還是她的最大粉絲。