台北市23日公布曾經去西堤用餐的桃園亞旭移工案18220、案18278和案18280足跡。（北市府提供／游念育台北傳真）

桃園群聚案持續擴散，台北市23日公布曾經去西堤用餐的桃園亞旭移工案18220、案18278和案18280足跡，包括曾經在台北車站、中山區NET民權一店、馬尼拉經濟文化辦事處。

桃園西堤群聚案延燒至桃園亞旭電子，因為2名亞旭移工（案18219、案18220）9日前往西堤用餐，但卻沒有落實實聯制，並且沒在第一時間告知有到餐廳用餐，造成其他人也染疫，而足跡也擴大到台北市。