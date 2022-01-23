北市曝亞旭移工足跡 北車、NET跟馬尼拉辦事處都去過 16:242022/01/23 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園群聚案持續擴散，台北市23日公布曾經去西堤用餐的桃園亞旭移工案18220、案18278和案18280足跡，包括曾經在台北車站、中山區NET民權一店、馬尼拉經濟文化辦事處。圖為環保局在台北車站進行清消作業。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市23日公布曾經去西堤用餐的桃園亞旭移工案18220、案18278和案18280足跡。（北市府提供／游念育台北傳真） 桃園群聚案持續擴散，台北市23日公布曾經去西堤用餐的桃園亞旭移工案18220、案18278和案18280足跡，包括曾經在台北車站、中山區NET民權一店、馬尼拉經濟文化辦事處。 桃園西堤群聚案延燒至桃園亞旭電子，因為2名亞旭移工（案18219、案18220）9日前往西堤用餐，但卻沒有落實實聯制，並且沒在第一時間告知有到餐廳用餐，造成其他人也染疫，而足跡也擴大到台北市。 北市公布確診一家三口8天足跡 曾赴全聯、藥局、麥當勞 鴻佰科技4染疫員工足跡曝光 去過全國電子、三大超商 #新冠肺炎 #台灣 #亞旭 #移工 #台北車站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園3家加強版防疫旅館 年後上線 04:102022/01/23 地方新聞 亞旭群聚23足跡曝 曾到家樂福、南崁菜市場、Costco中壢店 12:172022/01/23 生活 本土＋83 亞旭累計70例遭停工 高雄港群聚也增12人確診 04:102022/01/23 焦點要聞 高雄確診者到台南足跡「全是名店」 爽吃施家小卷米粉、周氏蝦捲 15:332022/01/23 生活 罰金遠不及訂單？亞旭遭重罰仍不停工 侯友宜：鼓勵企業快篩 11:302022/01/23 生活 高市1確診者二度至屏東訪友 足跡有飯湯店、加油站 15:242022/01/23 生活 黃偉哲報喜訊 台南今天「加零」、新增1足跡 13:252022/01/23 生活 高科大確診生5天3度騎車往返北高 網見足跡嚇歪：打通縱貫線 08:562022/01/23 生活 亞旭群聚風暴擴大 鄭文燦證實：有新確診 09:592022/01/23 生活 遠雄自貿港區確診＋30 累計百人染疫 全區4500人明做PCR 14:332022/01/23 生活 給病毒9天時間！前台大醫：恐已傳好幾波 曝疫情大爆發時間 09:362022/01/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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