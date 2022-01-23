針對宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴因為涉嫌貪汙案被收押，宜蘭縣政府日前任用去年才因為酒駕肇事被輿論抨擊下台的李新泰，回鍋擔任建設處代理處長，台灣酒駕防制社會關懷協會23日發布新聞稿嚴厲譴責指出，宜蘭縣長林姿妙任用酒駕肇事者擔任代理處長根本是荒唐，「酒駕零容忍」縣府是喊假的，愧對宜蘭縣民，要求即刻撤換。

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，宜蘭縣政府與縣長林姿妙深陷貪汙疑雲尚在檢調偵辦中，被收押的建設處代理處長吳朝琴，當時就是代理去年3月31日因酒駕被拔掉建設處處長的李新泰，當時縣府還特別強調「酒駕零容忍」，將李調非主管職並行行政懲處。

該協會稱，如今縣府又讓酒駕肇事的李新泰回鍋當處長，被各界抨擊根本是「貪汙變酒駕」，宜蘭縣長林姿妙竟說：「他也是這個專才，專業為才適用。」

該協會強調，酒駕為國人所深惡痛絕，立法院針對酒駕再度修法要嚴懲與嚇阻，該會成立以來，更一再強調公務人員酒駕是觸犯天條，絕對不得原諒與包庇，公部門與各級縣市政府也都公布「酒駕肇事刑責已修正，重申公教人員不得有酒駕行為，違者將處以最嚴厲之處分。」

該協會指出，林姿妙任用酒駕犯擔任代理處長，實在非常失職，原來宜蘭縣府「用人唯才」的標準，可以凌駕於守法與道德操守，「酒駕零容忍」喊不到9個月就破功，該會強烈要求林即刻撤換李新泰，否則就是愧對縣民的承諾。

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