疫情持續延燒，台北市出現不明感染源，市長柯文哲表示，境外移入過多，將重調戰術，加開第二家加強版防疫旅館，並在過年前將本市能挪用的疫苗施打完畢，提升防護力。另外，建議民眾若出現感冒症狀，先自行到診所購買快篩劑，避免到醫療院所傳染給其他人。

柯文哲表示，原本認為劍潭加強版防疫旅館234床，能擋住這波疫情，但現在境外移入太多，2天就快將旅館塞滿，現在扣掉今天入住居家隔離者，僅剩40床，計畫要開第二家加強版防疫旅館，他提及，多數確診者為無症狀或輕症，一定不能送入醫院，會擊垮醫療量能，甚至傳染感給其他人。

至於我國疫情警戒要不要升級，柯文哲說，現在國外經驗，打疫苗還是比沒打疫苗好，原則上呼籲民眾要打疫苗，原本過年期間有接種計畫，但思考後認為不符合台灣人文化，台灣人不喜歡過年去醫院，現在會想辦法把中央發放的疫苗在校園打完，並動員量能加開施打能量，也會盤點可挪用疫苗，並在過年前接種完，相關規畫將於明天公布。

柯文哲提及，現在已經沒有莫德納疫苗，剩下BNT，但兩個副作用、效果差不多，希望市民不要挑三揀四，打疫苗有保護作用。

另外，柯文哲呼籲，即日起民眾若有發燒、喉嚨痛、流鼻水等感冒症狀，先自行買快篩劑檢測，他說，現在有症狀就去醫療院所採檢，若真的確診，可能會傳染給其他人，最後連診所醫生也可能被隔離，建議有症狀先篩檢、再看診。現在藥妝店、西藥房都有快篩劑，只要測出陽性立即撥打1922專線，原則上戴口罩、不搭乘大眾運輸工具，至鄰近社區採檢院所再次檢測。