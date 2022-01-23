有些人和善好相處，配合度也高，所到之處都能和人打成一片；不過也有人對於事物要求極高，往往容易被人誤會是在找碴。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，自律嚴謹、講究細節，對於旁人也有高度要求，以至於相處久了會讓人想逃離。

▍金牛座

金牛座相當重視細節，日常生活也同樣如此，雖然他們並不是刻意要針對誰，但是旁人和他們接觸時，會因為金牛座的吹毛求疵而感到極大的壓力，加上金牛座不愛解釋，對於誤解多半冷處理，因此讓人覺得很難相處。

▍獅子座

獅子座面對生活的時候是完美主義者，眼裡容不下任何錯誤，即使是一點點的瑕疵，也會讓獅子座在意許久。加上獅子座對旁人的要求也很高，經常在一些小事上挑三揀四，時間久了難免讓大家感到厭煩。

▍處女座

處女座雖然是完美主義者，但他們是「嚴以律人，寬以待己」，經常出現雙重標準的行為，因此最容易讓人產生抱怨。旁人跟處女座相處時，要想達到處女座的要求，往往不是那麼簡單的事情，所以會覺得身心俱疲。

▍射手座

射手座比較自我，看到不順眼的，或是不想面對的人事物，態度就會奇差無比，刻意找別人麻煩，加上他們經常會有小情緒，並且依照情緒做事，以至於讓人覺得不好相處，會想要逃離。