16：22台灣東部海域規模4淺層地震 最大震度宜蘭3級 16:282022/01/23 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16：22台灣東部海域規模4淺層地震，最大震度宜蘭3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今(23)日下午16:22發生規模4.0的淺層地震，震央在台灣東部海域，地震深度13.1km，各地最大震度：宜蘭縣武塔3級，花連縣和平2級，宜蘭縣宜蘭市、新北市五分山、台北市信義區1級。 16：15東部海域規模5.5地震 最大震度宜花東投3級 凌晨地牛搖規模4.0 最大震度花蓮縣3級 #地震 #台灣東部海域 #規模4 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本宮崎縣東部外海6.6地震 最大震度5強 04:392022/01/22 國際 宜蘭牛奶海 海保署持續監測海域水質 12:222022/01/20 生活 規模5.5地震全台有感 氣象局：兩日內注意最大規模5餘震 17:172022/01/16 生活 落地採檢20日起擴大範圍 南亞、東南亞旅客也入列 14:232022/01/19 生活 地震保險基金與泰安產險 齊心號召捐熱血讓愛延續 12:142022/01/18 財經 陸增104例本土確診 Omicron已入侵4省5地 13:122022/01/15 兩岸 菲律賓南部沙蘭加尼省地震 規模6 12:072022/01/22 國際 台東外海凌晨5.3地震澎湖也有感 網驚：晃兩次、蠻大的 06:122022/01/19 生活 金馬澎三離島海巡 春節前夕擴大威力掃蕩 15:492022/01/21 社會 福島沒進口 日本食品輸台仍成長 04:102022/01/20 焦點要聞 全台濕冷變天！低溫下探14度 一張圖看本周降雨熱區 20:412022/01/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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