台灣地區今(23)日下午16:22發生規模4.0的淺層地震，震央在台灣東部海域，地震深度13.1km，各地最大震度：宜蘭縣武塔3級，花連縣和平2級，宜蘭縣宜蘭市、新北市五分山、台北市信義區1級。

16：15東部海域規模5.5地震 最大震度宜花東投3級
凌晨地牛搖規模4.0 最大震度花蓮縣3級
#地震 #台灣東部海域 #規模4 #宜蘭