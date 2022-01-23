被譽為最有效的高空層飛彈防禦的THAAD「薩德」系統，終於等來實戰經驗。上星期一，葉門胡塞武裝組織對阿拉伯聯合大公國的大城市阿布達比發動武裝攻擊，其中還包括彈道飛彈轟炸。然而該枚飛彈被薩德系統成功攔截。

防衛新聞(Defense News)報導，阿聯駐美國大使歐泰巴( Yousef Al Otaiba)在本週早些時候的視訊會議表示，星期一的襲擊不只是無人機而已，而包括巡弋飛彈、彈道飛彈和無人機的組合，針對的是阿聯的民用地點。其中有一些攻擊被攔截，有一些沒有，造成3名無辜平民不幸喪生與6人受傷。

媒體報導，3架無人機擊中了油罐車，造成3名司機的死亡，也波及週邊的人，但是沒有說明巡弋飛彈與彈道飛彈的下落。而2名匿名人士則說，其他攻擊落空，是被部署在阿布達比附近的薩德系統發揮作用。

對此，阿聯駐華盛頓大使館與THAAD研發商洛馬公司都很低調，不予置評。

阿聯是阿拉伯聯盟的重要成員，該聯盟於2015年介入葉門內戰，支持位在亞丁的政府。對此，聯盟出人出力，對胡塞武裝部隊發動空襲以及地面作戰，但是成效不彰。之後聯合國出面調停，阿拉伯聯盟從衝突中撤出部隊，但它仍然積極參與戰爭，並支援親葉門亞丁政府的民兵組織。

THAAD系統全稱是「終端高空防禦飛彈」（Terminal High Altitude Area Defense），用以對抗短程、中程和遠程彈道導彈，是鑑於1991年第一次伊拉克戰爭的經驗，而設想的可機動部署之防禦系統。在早期測試中表現不佳，被批評為無效的武器，但是到了2000年，它在飛行測試中的可靠性記錄良好。到2019 年THAAD達成連續16次的成功攔截測試。

目前薩德系統已獲得美國、沙烏地、阿聯、以色列、韓國的採用，其中阿聯是最早的海外客戶，於2015年就引進，沙烏地在2017年也購入，很大程度是對抗胡塞的威脅。