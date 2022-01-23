一名男網友上網發文痛罵弟弟，原因是弟弟月薪不到4萬元，卻被愛慕虛榮的女友慫恿，買下一台賓士C300車款，如今車貸有2期還未繳交，再延一期車子就會被拖走，不料弟弟不想辦法解決問題，反而要求爸媽幫忙還車貸，讓原PO氣憤直呼，「家裡房貸還有好幾期要繳，誰有能力幫你」。

原PO在「匿名公社」發文表示，弟弟在洗車場上班，一個月薪資不到4萬元，結果去年8月被女友慫恿買下一台賓士C300車款，頭期款還是向公司老闆借的，說會從每個月的薪水裡扣，此外每月要還車貸2萬1000元。

原PO納悶，弟弟每個月薪水扣掉頭期款及車貸的費用，等於一個月只剩不到3000元的生活費，擔心弟弟無法生活，不過對方毫不在意，認為平常都是吃家裡住家裡，也不會花上什麼錢。

然而弟弟的女友愛慕虛榮，不僅要弟弟開車載她四處遊玩、出門吃飯非高級餐廳不可，還要求弟弟聖誕節前要送她名牌包，否則會被朋友看笑話，讓他十分無奈，「前前後後弟弟不但跟我借了快5萬元，連信用卡都刷爆了」。

如今弟弟的車貸有2期還不出來，再延一期車子就要被拖走，結果弟弟不想辦法解決問題，反而要求爸媽幫忙還車貸，否則車子被拖走後女友就會和他分手，讓原PO氣憤直呼，「但我們家也不是什麼富裕人家，房貸都還有好幾期要繳，誰有能力幫忙？」

原PO弟弟和他女友的誇張行徑，讓不少網友傻眼直呼，「拜金女配奇葩男」、「又是一個開C300，結果加油加300元的腫臉咖」、「你弟應該很年輕，沒社會經驗缺乏判斷能力」、「別著急沒事的，等車子繳不起被拖走，那個拜金女就自然走了」，也有網友提醒，「要小心他去找別人借，尤其是地下錢莊那種，最近家裡的東西都要看緊一點」。