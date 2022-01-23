近期因受COVID-19變種病毒Omicron影響，高雄市海洋局針對魚市場、魚貨直銷中心及漁會門市等加強防疫措施，海洋局加強人手前往岡山、彌陀、梓官及前鎮等魚市場督導與稽查相關防疫作為。

高雄市海洋局長張漢雄於23日率隊前往興達港漁夫市集與蚵子寮魚貨直銷中心視察防疫情形，包括單一出入口管制、容流量控管、入場人員落實實名制、全面戴口罩、量體溫及酒精消毒等措施，並要求管理人員及攤商務必配合防疫工作，積極守護魚市場攤商與民眾的健康。

張漢雄說，魚市場、魚貨直銷中心等均為採買人潮較為密集之區域，其中，蚵子寮魚貨直銷中心提供生鮮魚貨，近年來已成為高雄市民採購魚產品之重要市集。

為確保市民安心採購水產品，海洋局除要求各漁會、岡魚公司等管理單位，加強宣導所屬遵循相關防疫規定外，對於人員如有出現發燒、呼吸道症狀時，請權管單位盡速撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，共同對抗嚴峻之疫情。