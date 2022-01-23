演員們在動物園親見馬來貘，並聽專業飼養員解說。（鄧博仁攝）

是元介、白潤音、李祐銓、陳京甫出席《嗨！神獸》記者會。（鄧博仁攝）

是元介、白潤音、李祐銓、陳京甫出席《嗨！神獸》記者會。（鄧博仁攝）

是元介和小演員白潤音、林祐銓、陳京甫今宣傳新片《嗨！神獸》，發起戶外教學到木柵動物園看馬來貘，是元介分享電影殺青時3位小演員還在殺青宴上唱跳小虎隊的歌曲〈青蘋果樂園〉，現場問他們有無聽過是元介之前跟衛斯理組成的創作樂團元衛覺醒，白潤音表示沒聽過，聽名字還以為是唱跳團體，讓同片演員是元介糗了一下。

新年到來，單身中的是元介真心期待真愛來敲門，他過去跟李千那感情見光死，未來若有新戀情希望能走圈內好友胡宇威的模式，先低調愛，等到時機成熟再公布收大家的祝福，且是元介非常喜歡小孩，有感周遭的好友都已結婚當爸，自己也想趕一下進度，理想是能生1女1男。

是元介在新片中再度演出老師，被譽為是「老師專業戶」，他對小孩頗有一套，像跟白潤音、林祐銓、陳京甫相處時，不會把小演員當成小孩，私下溝通都是「Mens talk」，白潤音也形容他在片中是屬於溫柔派的老師。

另是元介說非常高興這次拍片可以跟心中的女神楊采妮合作，「看到她覺得很不可思議，從小我爸騎車載我，她就是我爸的擋泥板女神，後來又看了《街頭霸王》，現在終於合作，有跟她說我很喜歡她，她拍戲時不論風雨我都會到場，只為了多看她一眼」，也順利和偶像拍了兩張合照。