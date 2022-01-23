今年春節長達9天，麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠，屬虎的民眾玩實境密室逃脫還可享兩人同行一人免費優惠，Outlet消費滿額送刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱等，麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶六菜組只要5999元，每天前100名造訪麗寶國際賽車場的遊客還可以拿到好運紅包，渡假區夜間還將點亮麗寶新年城夢幻燈飾，讓遊客美照拍不完！

1月29日至2月6日間，麗寶樂園探索世界祭出12歲以下免費優惠，凡於民國99年1月29日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票（799元），即可享優惠，初一到初五樂園夜間營運到晚上八點，天天都有璀璨煙火秀；麗寶樂園渡假區還擁有三大主題、九大關卡的實境密室逃脫，只要一人屬虎並出示證件，可享兩人同行650元價格，其它同行者單人只要300元（VR主題不適用）。

走春少不了逛街採買，麗寶Outlet Mall春節九天連假期間，憑當日單筆消費滿5000元即贈刮刮卡，大年初一還有福虎戳戳樂活動，讓民眾可以在虎年新春試手氣，另外，初二至初六每日開店前100名消費者，可免費領取好運錢母金虎幣，玉山麗寶聯名卡卡友消費也有滿額好康禮，買好買滿還能省荷包。

麗寶國際賽車場為了歡慶金虎年到來，春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包，有機會獲得價值400元的賽車場Coupon券等好康禮，遊客可以來到亞洲最佳卡丁賽道，下場感受貼地馳騁的競速快感，

春節團圓飯不用愁，麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶，讓婆婆媽媽輕鬆澎拜上桌！一品鮑魚干貝佛跳牆10人份售價2880元、鰻魚臘味蒸米糕10人售價1380元等多樣經典必吃年菜，全家團聚首選推薦「金虎報喜六品組」，每組8人份售價為9720元，還有貼心為小家庭準備3~5人份的「迷你團圓組」售價5999元，由於各據點預訂截止日不同，想大飽口福的民眾，可以電話詢問或上網查詢訂購。