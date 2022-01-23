新冠疫情延燒，今(23)日新增52例本土病例、境外移入37例，雖然目前國內維持二級警戒，但外界認為距離三級警戒恐怕不遠了，面對春節即將來臨，不少民眾憂心疫情恐怕又要拉警報，毒理學專家招名威揭背後關鍵警告：「看來又要爆發了」！

春節連假是否升三級？ 陳時中揭決策指標

本土疫情不斷擴大，對於外界好奇，多數人都已打了兩劑疫苗，為什麼還會被傳染？招名威今天在粉專引述自然期刊《Nature》發表的兩篇文章，解密Omicron為何傳染力強，因為它並不是利用大量的病毒去突破人類的免疫系統，而是靠免疫逃脫反應，和以前的病毒都不一樣。

Omicron橫行全球，招名威指出，根據統計，Omicron突變株感染者的體內病毒量與Delta突變株感染者病毒量相似，但傳染率更高，原因可能是Omicron可以逃避接種疫苗或過去感染過新冠的免疫反應。

雖然國內第二劑疫苗覆蓋率已破7成，但依然不敵Omicron入侵，一般認為有了抵抗力就可以對抗病毒，但招名威說，事實上這個「抵抗力」是無法有效對抗Omicron的，再加上Omicron的傳染力也較持久，不是三、五天就過去了，所以之前打疫苗所產生的抵抗力可能已經要淪為過去式了。