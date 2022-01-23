高雄鋼鐵人的上半季最後一天賽事，是在23日鳳山主場迎戰台北富邦勇士，靠著班森貢獻21分、9籃板，呂政儒也拿18分，主控陳又瑋15分、8助攻、4籃板及5抄截，鋼鐵人最後以94比82擊退富邦，也是本季首次擊退富邦，目前4勝6敗，也把聯盟墊底位置讓給桃園領航猿。

挾著地主優勢，鋼鐵人開賽就靠陳又瑋、布朗各傳3助攻帶領，取得19比7的雙位數領先，儘管富邦想要追分，可惜鋼鐵人換成盧哲毅、王柏智聯手投進3顆三分球，幫助鋼鐵人打完首節，取得31比18領先，富邦首節三分球投9中1。

來到次節，鋼鐵人外線火力仍然猛烈，尤其是藍少甫單節轟進兩顆三分球，搭配班森內線強攻，鋼鐵人一度取得50比31大幅領先，幸好富邦及時回神，靠著德古拉、塞瑟夫兩名洋將頻頻在籃下賣高，打完上半場，富邦追到39比54落後。

儘管富邦第3節持續追分，卻始終無法縮小差距到15分以內，關鍵就在鋼鐵人本土球員表現出色，包含陳又瑋、呂政儒、藍少甫等人都提供火力，幫助鋼鐵人反而最多擴大領先到21分，打完前3節，鋼鐵人仍以75比56大幅領先富邦。

儘管鋼鐵人末節開始遭遇亂流，主因是太想刻意拖慢進攻速度，反而頻頻出現24秒進攻違例，被富邦打出6比1攻勢縮小差距，儘管塞瑟夫最後7分11秒提前犯滿畢業，富邦仍在最後3分鐘把比數追成74比85，鋼鐵人看來出現危機。

幸好呂政儒最後2分05秒快攻上籃取分，幫助鋼鐵人重新穩住局面，他更在最後1分36秒投進三分球，等同一個人打出5比0攻勢，幫助鋼鐵人重新領先16分，眼見已經追趕不上，富邦乾脆剩餘時間都用全本土陣容打完，乖乖接受輸球結局。