大陸網紅劉庸在抖音擁有756萬粉絲，人氣超級旺，先前才惹出失言風波，疑似對女性不尊重，導致他的形象大受打擊，然而一波未平一波又起，如今他又透露，自己篩檢2次都是陽性，確診新冠肺癌，目前正在居家隔離，消息一出，立刻引發熱議。

劉庸因為長年居住在印度，經常拍影片分享當地生活和美食，還曾將恆河水裝進杯子裡一飲而盡，因而聲名大噪，不僅在抖音平台享有高知名度，在大陸影音平台Bilibili也有127萬粉絲，日前他更新影片並寫下：「這下中招了，老實了。」曝光自己的篩檢過程。

劉庸確診新冠肺炎。(圖/翻攝自抖音)

劉庸坦言自己做了2次篩檢，「都是陽性，居家隔離了，過幾天我好了再更新作品。」由於過去他有「鐵胃」封號，也分享過在印度當地民眾都不戴口罩，包括他自己，如今傳出確診消息，不少網友也都狂酸：「還是相信科學吧」、「得了新冠後遺癥是不是會喪失味覺了，這下吃啥都幹凈又衛生了」。

劉庸過去的發言曾引起爭議。（圖/翻攝自微博）

事實上，先前劉雍才因為在直播中一番言論引起爭議，當時他談到女生去印度是否安全的話題表示，「如果妳150cm，200斤，長得跟個大水缸似的，妳覺得自己不安全那屬實有點多慮了，印度男人也是男人，也喜歡好看的。」引發網友一面倒狂轟不尊重女性。