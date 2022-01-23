雲林縣山區有民眾用捕獸鋏捉山豬，導致流浪犬受傷甚至死亡。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣傳出有民眾在山區設捕獸鋏、山豬吊，捕捉山豬販售賺外快，導致許多流浪犬被夾傷甚至喪命，雲林縣動植物防疫所23日表示除了定期查緝、清空捕獸鋏外，最重要的是加強宣導，一旦查獲可依《動保法》或《野保法》開罰，最重罰100萬元。

雲林縣廖姓愛狗民眾經常到雲林山區爬山，發現許多流浪犬只有3隻腳甚至1隻腳，細查之下得知是有人為了防止山豬、猴子危害果樹、蔬菜等農作物，設置許多捕獸鋏、山豬吊，結果不少流浪犬誤觸受害，變成殘障犬隻，讓廖姓民眾非常不忍。

廖姓民眾表示，農委會已明文禁用捕獸鋏、山豬吊，若為了保護作物免於山豬、猴子危害，可用誘捕籠，但還是有人明知故犯，且最近還有人刻意設置捕獸鋏、山豬吊，只為了捕捉山豬販售，結果造成浪犬浩劫，為了一己私利非常不可取。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志說，捕獸鋏、山豬吊危害甚大，不僅流浪犬受害，不少野生動物也跟著遭殃，包括保育類動物長鬃山羊等。若造成流浪貓犬等人為飼養動物受傷，可依《動保法》開罰1萬5000至7萬5000元。

政府為了保護日益稀少的野生動物，訂定《野保法》，罰責相當重，獵捕、宰殺保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金，請民眾切勿以身試法。

廖培志強調，農民若為避免動物危害農作物，可向政府相關單位申請架設電網，或改用誘捕籠。目前防疫所除了定期清空捕獸鋏、山豬吊，也加強宣導與查緝，唯有改變觀念、珍重生命，才能有效解決這個問題。