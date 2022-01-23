高市府23日宣布新增15例本土確診個案，均與高雄港群聚案相關，且已進入港區傳播鏈已進入第二波傳染，高市府防疫團隊為了防堵疫情擴散，在港區、旗津地區擴大篩檢。（本報資料照片）

Omicron變異病毒入侵南台灣，近日高雄港區淪陷，高市府23日宣布新增15例本土確診個案，均與高雄港群聚案相關，且已進入港區傳播鏈已進入第二波傳染，高市府防疫團隊為了防堵疫情擴散，在港區、旗津地區擴大篩檢，並要求醫院高風險單位每周至少篩檢一次，希望能守住這波疫情。

陳其邁表示，由於高雄港群聚案已經進入第二波傳染，他們希望以擴大篩檢的方式，先匡列出可能的第三波個案，所以市府在高雄港區、旗津地區廣設篩檢站，針對匡列對象以及社區民眾先行擴大篩檢，才能夠有效阻斷病毒的傳播鏈繼續擴散。

陳其邁下令，即日起若民眾出現上呼吸道症狀到診所就醫時，務必請所有基層醫師配合給予快篩，民眾也必須將檢驗結果回傳診所，以利追蹤相關狀況。另外，也要求各醫院設置戶外呼吸道門診，要求醫療院所務必採檢，所以即日起所有呼吸道症狀的市民都必須篩檢，醫院高風險單位每周也必須至少篩檢一次。

而長照機構部分，陳其邁表示，從23日開始住宿型長照機構暫停探視，若有特殊緊急狀況需要處理，探視者須完成疫苗接種滿14天的規定，且要出示訪視前3天的PCR陰性證明，因為他們發現住宿型機構長輩並非人人都有打疫苗，會有一定的風險，況且發生突破性感染的案例相當常見，所以必須宣布23日起住宿型長照機構暫停探視。

另外，餐飲場所部分，市府會派員稽查，即日起餐飲場所需嚴格落實實聯制，假如業者遭查獲違規後，經輔導未改善，將不得提供內用，因為用餐必須脫口罩，會有一定風險，若萬一有狀況必須靠實聯制才能找到人，這是要保持正常日常生活的平衡點，希望大家務必配合。