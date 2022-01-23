台灣新冠肺炎疫情再陷嚴峻，台南市連日出現確診者足跡，內政部22日宣布民代與政府官員自律禁止跑攤，台南市23日仍有民眾拍到議員助理在公祭場和穿梭致意照片，上傳臉書「台南大小事」粉絲頁痛批民代連員工都管不好，台南市議長郭信良回應，台南市議會23日上午發布禁止命令，各議員助理中午已撤回。

台南市連續3天出現確診者足跡，民眾正驚慌這一波新冠肺炎疫情擴散，內政部長徐國勇22日要求民選公職人員與官員停止跑攤行程，民眾23日卻捕捉到民代服務團隊的助理群參加公祭照片，上傳網路粉絲頁，質疑台南市議員陽奉陰違，引發網友非議

剛在街頭掛出「無選ㄟ死」看板的前台聯黨台南市黨部主委陳昌輝加入戰局，他痛批，年底適逢地方選舉，喪禮公祭場是選票必爭之地，身為公眾人物不能說一套，作一套，檯面講「漂亮話」，私下卻偷跑攤，希望台南市政府落實防疫決心，認真看待民代與官員防疫違規情況。

陳昌輝表示，如果地方民代連自己行爲都管不好，年底憑什麼叫人民投票選給他們！呼籲全民把關，在中央防疫規範解除前，只要在公開場所遇到跑攤的參選人，全都拍照上傳網路各大社團或平台公審，全民用行動來監督政治人物。

郭信良回應，網友拍到助理在公祭場合跑攤照片，是在台南市議會發布禁止跑攤之前，台南市議會23日上午發布命令後，各議員助理中午已都撤回。