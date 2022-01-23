新竹縣政府23日公布確診者足跡。（縣府提供）

新竹縣政府23日公布確診者足跡。（縣府提供）

新竹縣政府23日公布確診者足跡。（縣府提供）

新竹縣政府23日公布確診者足跡。（縣府提供）

鴻海子公司鴻佰增17確診！ 陳時中憂擴散社區

鴻海集團旗下的鴻佰科技在遠雄自貿港區與亞旭電腦位於同棟，鴻佰科技湖口廠23日傳出4名員工確診，其中3人為本國籍、1人為外籍，新竹縣衛生局委託大安醫院、台北榮總新竹分院23日下午進駐宿舍、公司，全面採檢1200人，並於湖口鄉鳳凰社區、4醫院設置採檢站，23日晚間6點至10點提供民眾免費採檢，足跡重複、有類似感染症狀者均可前往，全面防堵疫情。

新竹縣長楊文科指出，除了鳳凰社區外，天主教仁慈醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院生醫醫院竹北院區、台北榮總新竹分院均提供免費採檢，民眾若有足跡重疊、感染症狀，均可就近前往免費採檢。

4名確診者均為男性，其中案18421年約50多歲、住在竹北市，每日往返桃園廠擔任管理工作，足跡包含竹北與竹東。案18418則為40多歲男性，租屋在湖口、擔任移工管理業務，曾於11日前往桃園廠。案18427則為40多歲、在竹北市租屋，18日前往桃園廠上工安課程，另名則為30多歲的外籍移工，住宿舍並每日往返桃園廠，均因桃園廠擴大採檢而確診，接觸者均在匡列中。

確診者足跡包含公司、移工宿舍等，竹北市的皇家骨科、全國電子竹北文興店、竹東中央市場、湖口的統一超商豐鈴門市、全家湖口新安宅店、瑞斯飯糰湖口光復店、寶島屋麵食館、佳香滷肉飯、萊爾富竹縣東光店、全家湖口新工業店、統一超商沅均門市、新竹市統一超商篤明門市、全家竹北新竹愛店、新竹市興南公園、高賓大旅社。

新北市案18397也曾在14日前往6＋Plaza廣場3樓、5樓的托斯卡尼尼餐廳，新竹縣環保局也前往上述所有地點消毒。若民眾在18日至22日間有活動史足跡、症狀，可至上述5處公費採檢站採檢，並盡速就醫，有疑問可撥打新竹縣防疫專線03-5511287。