面相學中，臉上長的痣各有不同的寓意，也容易成為個人獨特的記憶點，像是楊丞琳的臉頰痣、全智賢的美人痣等。《搜狐網》運勢專欄依面相的角度，指出痣長在下巴、印堂、嘴唇上的人，一生財源廣進、福運當頭。

▍下巴長痣

下巴長痣是典型的富貴相，預告這人能獲得家族庇佑，財運頗佳。此外，這種痣相的人，自身能力出眾，不僅眼光獨到，能一舉掌握賺錢商機，且執行力驚人，不會讓機遇白白從身邊流失，一生可說是財源廣進、大富大貴。

▍印堂長痣

印堂長痣是吉痣的象徵，擁有這種痣相的人通常行事謹慎、相當有遠見，工作上喜歡從事富有挑戰的職務，並且從中挖掘出絕佳的發展機會，加上判斷精準，所以成功機率頗高。這類人的一生往往大有所為，容易出人頭地、富貴盈門。

▍唇上長痣

嘴唇上長痣的人，代表一輩子不愁吃穿，是典型的吉痣，擁有這種痣的人通常是走到哪裡吃到哪裡，天生就是個吃貨，而且經常有人替他們買單，很有口福。這類人的財運很旺，身旁總有貴人相助，注定鴻圖大展、福貴雙全。