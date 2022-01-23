壞特？te於JAMEI CHEN之另空間舉辦「White Day演唱會」。 （圖／JAMEI CHEN提供）

JAMEI CHEN藝術總監郭英聲為感謝壞特？te獻唱，現場回贈近期出版的攝影新作《私風景》 （圖／JAMEI CHEN提供）

一件白襯衫舒服的剪裁、適當的觸感，哪怕只是領子上的堆疊搭配、鈕扣的安排，在在表現出講究的生活美學。左為設計師陳季敏、右為壞特？te。 （圖／JAMEI CHEN提供）

郭英聲《私風景》換上新書衣，相當喜氣且應景。（圖／JAMEI CHEN提供）

知名服裝設計師陳季敏所創辦品牌JAMEI CHEN，日前邀請去年度勇奪金曲最佳新人獎的創作歌手壞特？te，於品牌旗下另空間舉辦「White Day演唱會」，並號召品牌好友共同響應Dresscode主題，以白襯衫穿搭展現純粹優雅的生活態度。

白襯衫是JAMEI CHEN的設計指標，簡潔線條的剪裁與純淨的生活態度相呼應，壞特？te演唱會當日白襯衫造型，即出自陳季敏之手，陳季敏表示「壞特？te以往的造型較有女孩感，希望這次嘗試『小解放性感』，以長版白襯衫、帥氣黑長靴、長版內搭背心，是女性化及都會個性的風格重疊創作。」

本次演唱會壞特？te帶來自己的爵士樂手與多首好歌，以小型個人演唱會的規格令觀眾大飽耳福，除了演唱成名曲《Cazzo》《睡不著》等，也與師弟Ponzii 劉昊一同搭配演出。JAMEI CHEN藝術總監、攝影藝術家郭英聲特別許願壞特？te詮釋《Into White》這首英文經典歌曲，對郭英聲來說「是年輕時時常聽的歌曲，然而每個時期聽卻有不同的感覺，當年紀越大感觸越深。」他覺得壞特？te的聲音很適合這首歌，有別於原唱Cat Stevens的繾綣悠揚，壞特？te翻唱版本則甜美寫意，果然獲得現場觀眾青睞，郭英聲為感謝壞特？te獻唱，現場回贈近期出版的攝影新作《私風景》。

壞特？te真摯的分享每首歌曲對她的意義及感受，連續帶來幾首關於失戀的翻唱及自創曲之後，笑著說失戀後至今療傷半年，現在自己是一尾活龍呢！話鋒一轉開始徵友，希望遇見暖男類型的另一半，陳季敏則憐惜的表示談戀愛可以、不過失戀也是一種激發創作的方法，讓壞特？te大笑「不要啦～我還是想要談戀愛啦！」

服裝是城市移動的風景、一如參加來賓、都是白襯衫、相同卻又那麼不同，JAMEI CHEN邀請品牌好友穿著白襯衫，一起乘著壞特？te美聲漫遊品牌精神，出席名人有立委高金素梅、萬秀洗衣店的張瑞夫、歌手林芯儀、張牧喬等，各自用自己擅長的穿搭風格玩味白襯衫。為招待與會貴賓，選物品牌ANJESS特別贊助珍珠柑果醬與小黃瓜果醋，搭配氣泡水，增添意想不到的自然美好風味。JAMEI CHEN在小米酒的調酒裡以辣椒作為意外裝飾驚喜，特別為這次活動添上趣味，也吸引？te壞特演唱空檔頻頻拿來「潤喉解渴」。

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