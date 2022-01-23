滙豐銀行台灣子行滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司，甫完成第五屆董事改選，香港滙豐銀行代表的董事席次仍百分之百維持第四屆成員，包括麥康裕（Mark Thomas McKeown）、陳紹宗（Justin S C Chan）、鄒均賀（Horace Chau）、陳志堅、葉清玉（Chin Yoke Yip），獨立董事3席分別為楊夢萊、宋秋來、程春益，並推選麥康裕續任第五屆董事長，任期自111/01/18開始，任期至114/01/17。

滙豐銀行為英商匯豐亞太控股（英國）股份有限公司，在台灣投資成立滙豐（台灣）商業銀行，依台灣法規申設為公開發行公司，因此董事會運作完全依法進行，惟英商滙豐亞太控股（英國）為唯一法人股東，法人代表董事均由滙豐控股指派。

滙豐台灣3位獨董，楊夢萊為外銀資深業務主管，曾任職渣打台灣、花旗台北分行，宋秋來為前央行外匯局行務委員，程春益則是萬國法律事務所資深合夥律師，3者背景均來自產業界，和其他外銀台灣子行董事會聘任財經學者擔任獨董，作法十分不同。