大陸科技巨頭積極備戰元宇宙，近期以來，北京、上海、湖北武漢和安徽合肥等多地政府工作報告和產業規劃中，也已出現元宇宙的身影。

證券時報報導，近日召開的上海市委經濟工作會議指出，要「引導企業加緊研究未來虛擬世界與現實社會相交互的重要平台，適時佈局切入」。

北京方面，北京市政協委員、拉卡拉支付股份有限公司董事長孫陶然的兩份提案均與元宇宙相關，分別是「關於搶占元宇宙發展先機，打造首都經濟增長新引擎的建議」和「關於將首鋼園建設成為北京元宇宙發展試點產業園的建議」。

此外，合肥市長羅雲峰10日在政府工作報告中表示，未來5年，合肥將前瞻佈局未來產業，瞄準元宇宙、超導技術、精準醫療等前沿領域，打造一批領航企業、尖端技術、高端產品。

武漢市長程用文則在政府工作報告中指出，要加快壯大數字產業，推動元宇宙、大數據、雲計算、區塊鏈、地理空間信息、量子科技等與實體經濟融合。

「元宇宙」熱潮於2021年末在A股掀起過多波高潮，熱度引發監管層注意。官媒人民日報更曾發文批評，應該「讓子彈飛一會兒」，並指「元宇宙」似乎擁有廣闊空間和多種可能，但目前還是一個尚未成型的新興事物。