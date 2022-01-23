金曲歌王王力宏因被老婆李靚蕾踢爆召妓、不忠等醜聞，引發社會大眾譁然，也成為各大節目製作的題材之一。資深媒體人許聖梅近日就透露，某位香港「情歌王子」來台宣傳時趁機玩女人，還被小姐爆料連結時「拆掉防火牆」。

許聖梅最近在《命運好好玩》爆卦，這個男歌手來自香港，非常有名，情歌唱得很好聽，人設多情又花心，有次飛來台灣宣傳作品，所屬唱片公司想要炒新聞，覺得民眾喜歡看偷拍主題，就放消息給許聖梅當時任職的報社記者，透露某個時間點可以去拍該男星跟朋友會面。

想不到這一跟大有收獲，狗仔們接到自稱載情歌王子的計程車司機爆料電話，因不滿對方態度非常惡劣，還用丟零錢的方式付費，氣得跟媒體投訴情歌王子買春。不過，雖然狗仔確實看見情歌王子進入民宅1個半小時，但沒有拍到證據，且情歌王子澄清自己是去見朋友，這個料看似就要這樣沉下去。

不過，許聖梅說「老天有眼」，狗仔很快地接到第二通爆料電話，原來是被情歌王子買的小姐，痛批男方真的很可惡，「他在行進當中把防火牆拆了，小姐很氣說違反清潔的事情，買春的人不可以這樣，進行當中是不能拆掉防火牆的」，許聖梅透露，小姐爆料之後，不只台灣媒體報導，連香港媒體都刊登這則新聞。