「星期日泰晤士報」報導，英國國會議員甘尼表示，2020年她被拔除保守黨政府的次長職位，部分是因為她信仰伊斯蘭教，讓同事不舒服。

49歲的甘尼（Nusrat Ghani）是英國首位穆斯林女次長，但2020年2月被拔除運輸部次長職位。她告訴「星期日泰晤士報」（Sunday Times），當年「黨鞭」告訴她，討論解除她職位時有提及她的「穆斯林信仰」。

首相強生（Boris Johnson）辦公室尚未發表看法，但黨鞭史賓塞（Mark Spencer）表示，強生是甘尼指控的核心人物。

史賓塞推文說：「這些指控子虛烏有，我認為那是毀謗。」

甘尼的保守黨同僚先前表示，由於唐寧街辦公室在疫情期間舉辦派對引發民怨，議員逼宮強生，政府黨鞭試圖「恐嚇」這些議員，他將與警方討論此事。

這些醜聞讓強生個人與保守黨支持度流失，強生首相大位遭遇歷來最嚴重的危機。

「星期日泰晤士報」引述甘尼說：「我被告知，在唐寧街改組會議上，『穆斯林信仰』被提出為『問題』，我『身為穆斯林女次長』讓同事不舒服。」

「我不會假裝這沒有撼動我對黨的信任，我不時認真考慮是否要繼續擔任議員。」

史賓塞回應說，甘尼去年3月第一次提出這個議題時，不願讓此事進入正式內部調查。

保守黨先前遭控有「伊斯蘭恐懼症」，去年5月還有篇報導批評保守黨對歧視穆斯林申訴案的處理方式。

主要在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，保守黨必須立即調查甘尼的說法。