小男童與當年救他的隊員開心合影。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第二大隊華勛消防分隊每年都會收到一份溫暖的禮物，一對父母都會在消防節前夕，帶著9歲的兒子至分隊親手送上手作卡片以及親筆感謝信，就是要感謝消防隊員及時搶救寶貴的生命。

這名男童曾於2017年12月23日因吃糖果不小心卡在喉嚨，華勛分隊員陳劭恆、張瑞庭趕到現場，先是鼓勵小男童咳嗽及嘔吐，觀察是否演變成完全阻塞，在消防隊員及男童的努力之下，糖果順利進入從食道吞下，成功化解危機。當年男童只有5歲小男孩，如今已進入國小，卡片上寫著「謝謝消防叔叔們，因為有您們，我才能迎接每年的生日，也祝福您們平平安安」。

看著卡片，消防人員回想，小男童從一開始使用圖畫表示心意慢慢變成注音到現在寫的整齊的國字，當年救下的小男孩現在已經順利健康的長大，還能夠年年收到感謝及祝福，內心感到無比的溫馨及喜悅。

華勛消防分隊也特別在小男童生日時請他到分隊圓夢，穿著消防衣，駕駛小小消防車，擔任一日消防員，並和當初救援的陳劭恆、張瑞庭兩位隊員合影，隊員還特地商請桃園市消防局搜救隊搜救犬，陪同小男童玩捉迷藏，場面溫馨。

華勛分隊也提醒，最常見的幼童異物梗塞食物包含花生、熱狗、麵包、丸子、果凍、葡萄、硬糖果、口香糖、瓜子等食物，還有錢幣、安全別針、圓形電池、彈珠、鈕扣、小玩具、氣球等物品，其中花生、熱狗是最常發生，所以最好不要給4歲以下的小朋友以上的東西，以免發生意外。