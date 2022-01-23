總統蔡英文「論文門」爭議，總統府發言人張惇涵去年曾回應，倫敦政經學院(LSE)校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。緊追論文門的資深媒體人彭文正卻列出網友整理出的10點疑問，並稱若隨機把這些疑問告訴一個路人，這人也不得不相信吧。

彭文正22日在《政經關不了》網路直播節目表示，他在網路上看到網友整理出的10點疑問，並稱若在路邊隨便找一個人，並把這10點告訴該人，這人不相信這些說法都不行。

彭文正接著表示，第一個，總統府記者會聲稱，1982年蔡英文以財務困難退學，之後蔡英文沒有重新註冊繳費，1983、1984繳費空白，他就不可能在1984年3月拿到博士學位。第二個，她如果真的在1984年3月拿到博士學位，半年之後，9月份在政大申請教職的履歷表上的論文題目，就不可能跟她曾公開說的幾個論文題目都不相同。

彭文正接著表示，第三個，收藏該博士論文的有3個地方：英國倫敦大學總圖書館、專門收藏法學論文的圖書館、英國倫敦大學政經學院圖書館等。法律系本身一定會跟同學要一份論文留檔，結果這3個地方通通沒有。第四個，教育部以涉及國家機密，將蔡英文申請教授升等論文封鎖30年；她37年前的論文是談關稅，跟國家機密有什麼關係。

彭文正指出，第五個，2019年穿越時空出現所謂的1984年博士論文，這是穿越時空35年，論文至少出現444個錯字。而且還有立可白、塗改、手寫，證明這頂多是拼湊的草稿，而非最後的定稿，甚至是後來拼湊的。第六個，蔡英文跟總統府推給了LSE，也就是說一切都要以LSE說法為主。結果2021年11月底，LSE承認，他們沒有蔡英文的口試紀錄。蔡英文跟總統府危機處理，立刻又推給了倫敦大學，今年1月12日，倫敦大學也宣布沒有蔡英文的論文。第七個，旅美學者林環牆查證蔡英文的3張畢業證書，沒有證書編號，質疑都是假的。

彭文正點出，第八個，英國倫敦大學1984年前後畢業生名冊沒有蔡英文；後來導演吳念真跟蔡英文合出《洋蔥炒蛋到小英便當》這本書，質疑裡面有些內容、甚至照片有的可能是假的。第九個，博士這麼光宗耀祖的事，卻沒有一張她穿博士服及跟任何人的照片。第十個，質疑捏造一個非常粗糙的指導老師，Michael Elliott在國際貿易、經濟專長一點都沒有，是看準他已經去世了。