高崎山自然動物園的日本獼猴群首度出現母猴王。

日本九州一處獼猴群爆出宮鬥戲碼,一頭母猴罕見接連單挑、打敗階級較高的猴子及猴王後,成為猴群中的女王,不過接下來進入交配季節,女王與另外2隻公猴的三角關係,可能會危及她的統治地位。

《紐約時報》(New York Times)報導,日本九州大分縣的高崎山自然動物園一處日本獼猴保留區,2021年4月罕見上演母猴單挑猴王大位、並且挑戰成功的宮鬥戲碼,名叫Yakei的9歲母猴先是打敗自己的母親,成為猴群中地位最高的母猴,不過她並不滿足,又接連單挑3隻位階更高的公猴,最後和稱霸5年的猴王Nanchu一較高下,由於Nanchu已經高齡31歲,自然不是Yakei的對手,最終決定了Yakei新霸主的地位。

在Yakei與Nanchu較量後,保育人員還進行「花生測試」,也就是提供一些花生,看猴群中誰最先享用,以確定誰才是老大,結果不論公猴、母猴,全部靠向兩邊讓Yakei先享用,再次確定了Yakei的女王地位。

自此,Yakei的行為也不太一樣了,會出現包括翹著尾巴走路、用身體搖晃樹幹等猴王才會出現的舉動。

Yakei靠武力奪權的舉動相當罕見,這是保留區成立70年來第一次出現母猴王,Yakei支配的猴群一共有677隻日本獼猴。

事實上Yakei上位不只在保留區相當罕見,日本學術振興會(Japan Society for the Promotion of Science)研究人員Yu Kaigaishi表示,在日本獼猴社會中也相當罕見,綜觀靈長類歷史,也只發生過幾次母猴暴力奪權的案例。

日本獼猴的社會階級相當嚴格,愈高階,能獲得的食物、交配、休息地點等機會就愈多。通常母猴承襲的位階會低於母親,而且不太會離開自己出生的猴群,不過公猴在進入青春期後就會離開猴群,加入新猴群,公猴的位階通常由在猴群中度過的時間而定,不過偶爾也會透過暴力取得,通常是男性單挑男性,因此Yakei的舉動令科學家相當驚訝。

不過隨著進入交配期,科學家也在看Yakei的統治權會不會受到挑戰,一般猴王的霸權可以短至數月,長至超過10年。

保留區的交配季為11月至隔年3月,交配期期間,母猴平均會和4隻公猴交配,和一隻公猴相處達16天,期間進行交配、飲食、休息、遊玩,之後再重新尋找新伴侶。

在過去的交配季節期間,Yakei曾和猴群中排名第6的15歲公猴Goro交配,不過當Yakei變成女王後,Goro似乎就對她性趣缺缺。

高崎山自然動物園的母猴王Yakei爆出3角戀。

後續,猴群中排名第5的18歲公猴Luffy開始吸引Yakei注意,不過Luffy似乎只是一廂情願,近期Yakei對Luffy的厭煩甚至到了接近害怕的程度。Yu Kaigaishi說,他觀察到Yakei對Luffy露出懼怕的表情,是一種典型從屬地位的表情,同時他也看過Luffy推開Yakei、獨佔食物的樣子,他說,還需要更多數據才能確定Luffy的地位高於Yakei。

目前仍無法確定Yakei的舉動是否代表地位下滑,或者只是單純不想和Luffy交配,保留區導遊木本聰(Satoshi Kimoto)表示,他相信Yakei仍舊是女王,「她不會只是因為交配問題就從寶座上跌下來。」