桃園大溪警分局結合社頭文化宣導勿酒駕及犯罪預防。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪警分局加強取締酒駕交通執法，選在農曆年前結合大溪在地特色，邀請在地社頭23日在福仁宮前表演「僮仔」，重現連續劇《神之鄉》中尬仙情景，同時宣導防制酒駕、毒品、家暴等犯罪預防，讓遊客一邊漫遊老街外，也因此獲得交通、婦幼、犯罪預防等安全常識。

大溪警分局長王鉉仁表示，大溪、復興區有多處熱門觀光景點，像大溪老街、石門水庫、慈湖、兩蔣園區、東眼山、小烏來、羅浮溫泉等，每逢假日都湧入大量人、車潮，加上農曆春節期間，民間信仰廟宇像蓮座山觀音寺、普濟堂、福仁宮等，參香遊客絡繹不絕，為了讓在地居民和遊客能夠行車順暢、一路平安，分局同仁全力投入交通疏導工作，為的就是要讓到此地遊玩的民眾能夠盡興而歸，安全回家。

此外，大溪分局呼籲，「開車不喝酒、喝酒不開車」已是社會共識，警方將持續取締酒後駕車與其他違規情事，以展現維護民眾交通安全之決心，並向民眾提醒切勿心存僥倖而犯法，而各餐飲業者與店家亦需落實社會責任，協助加強宣導「代客叫車」、「指定駕駛」與「預防顧客酒駕」等觀念；另外員警也在現場宣導該分局春節連續假期間相關交通疏導措施，如高乘載管制等最新交通訊息，提醒用路人有效利用替代道路，以免因塞車影響出遊興緻。