南韓歌手IU（李知恩）被稱為「國民妹妹」，她日前在金唱片頒獎典禮抱走專輯、音源本賞和音源大賞，成為典禮大贏家之一，沒想到在頒發最後大賞時，IU上台拿獎並在說完得獎感言後，便退到主持人身後呆了一陣子才默默下台，呆萌模樣被粉絲笑道：「無論是8年前還是8年後，IU都在台上迷路了」，逗趣場面一度引起韓網熱議。IU近日透過官方YouTube頻道PO出頒獎典禮幕後花絮，她瞪著水汪汪大眼委屈表示，其實當時她只是按照工作人員指示站在原地而已，但這番「澄清」的可愛表情同樣笑翻粉絲。

南韓金唱片頒獎典禮本(1)月8日圓滿結束，頒發最後大賞時，IU講完感言便退到後面「罰站」，左看右看後才默默下台，被網友笑說和8年前一樣「都在台上迷路了」。時隔14天幕後花絮曝光，IU前(21)日委屈喊，她只是照工作人員指示站在原地而已：「讓我在IU TV解釋一下！」

IU喊冤：「我沒在舞台上迷路啦。」（圖／截取自YouTube頻道《IU Official》）

IU喊冤：「我沒在舞台上迷路啦。」（圖／截取自YouTube頻道《IU Official》）

YouTube頻道《IU Official》前(21)日曝光金唱片幕後花絮，IU在典禮結束後被問到「是不是在台上迷路了？」，她馬上揮手解釋：「我不是迷路！冤枉啊！讓我在IU TV解釋一下！是（工作人員）叫我站在後面直到典禮結束的，真的站過去後突然覺得構圖應該很怪吧…所以也在想『這樣對嗎？』。」

IU喊冤：「我沒在舞台上迷路啦。」（圖／截取自YouTube頻道《IU Official》）

不過，當她看向兩旁的工作人員，仍得到「繼續站在那就好」的指示，IU仍覺得畫面看起來應該很奇怪：「感覺變成『對舞台依依不捨的IU』了，所以我就問能不能離開了，得到允許後才下台的，真的不是『迷路』，只是照著指示做而已！」

IU喊冤：「我沒在舞台上迷路啦。」（圖／截取自YouTube頻道《IU Official》）

事實上，IU於2014年參加「Yeosu Music Festival」（麗水市音樂節）時，也曾聽主持人說：「請到後方準備」。結果就這樣站在主持人後面，慢半拍才知道「後方」指的是「後台」，因此在金唱片獎也出現了相同場景時，才被許多人笑說：「8年前和8年後都是一樣的迷路IU」。不過IU這番「澄清」影片貼出後，她瞪著水汪汪大眼的可愛表情同樣樂翻網友，不管有沒有迷路都得到粉絲滿滿的愛。