中國大陸商務部表示，美國務院以所謂「參與導彈技術擴散活動」為由，對3家中國企業和下屬研究機構實施制裁，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

大陸商務部官網刊登並稱，中方一貫嚴格履行防擴散國際義務，美方沒有任何事實依據，以「莫須有」的理由，肆意打壓制裁中國企業，嚴重損害企業利益與國際經貿秩序，威脅全球產業鏈供應鏈安全穩定，不利於世界經濟恢復和發展。

大陸外交部新聞發言人趙立堅亦回應稱，美方出於政治目的，以各種藉口制裁打壓中國企業，這是典型的霸淩行徑。

《路透》引述美國聯邦公報的公告稱，美國政府宣佈對中國航太科技集團一院、中國航太科工集團四院，以及保利科技公司3家主體實施制裁，理由是這些主體「從事導彈技術擴散活動」。

報導說，中國航太科技集團、中國航太科工集團旗下A股上市公司包括航太資訊、中國衛通、中國衛星、航太機電、航太電子等企業。據公開資訊顯示，中國航太科技集團、中國航太科工集團2家企業是中共國有獨資企業。