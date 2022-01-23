對於日前桃園中壢警分局破獲大麻案，卻有綠營市議員與大麻合照，並且將照片貼在臉書寫「哈門」，有律師痛批，此舉違反偵查不公開，且「哈門」是支持大麻合法、除罪的意思，議員是在嘲諷嗎？議員事後表示思慮不周，深感抱歉。

桃園市中壢警分局20日破獲大麻案，在新北市樹林區1民宅起出大麻活株686棵，乾燥大麻成品15.16公斤等，總價值粗估破億元，連警方堆放大麻的倉庫都有濃厚大麻味。林姓男子自稱因疫情不容易找工作，上網自學種植大麻，警方依毒品危害防制條例送辦。

警方專案小組20日持搜索票和基隆港務警察局刑事隊、新北市樹林分局等，前往搜索，在民宅3至5樓9個房間起出686株大麻活株、15.16公斤大麻花、大麻葉乾燥成品及大量種植器具，估計市價破億元。

不過，有律師在其臉書粉絲頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」指出，她發現有一位民進黨議員竟然與破獲的大麻合照，貼在臉書上，並寫道「恭喜中壢分局破獲價值上億的大麻工廠，辛苦的桃園戰警，哈門」。

律師質疑兩個爭議點，一是偵查不公開，二是「哈門」為支持大麻合法、除罪的用語。律師表示，為什麼議員可以跟「偵查中的證物」合照？這種大型栽種農場說不定還有共犯未查獲，現在就大張旗鼓的宣傳是要共犯還是金主趕緊滅證快逃是嗎？偵查不公開果然是笑話一則。

另外，律師質疑這位議員一邊說「恭喜」桃園戰警破獲大麻工廠，一邊說「哈們」；是不知道哈們是支持大麻合法、除罪的意思，還是來開嘲諷的？

對此，該位與大麻合照的綠營市議員也在其臉書留言處回應，對於律師指正之處，卻有思慮不周；用一知半解的詞彙造成不適當的衍伸，深感抱歉。

綠營議員與大麻合照喊「哈門」，被律師痛批後道歉：思慮不周。（取自「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」臉書粉絲頁）

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