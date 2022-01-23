北京2022年冬奧會開幕式22日晚間在大陸國家體育場「鳥巢」舉行彩排。據了解正式開幕式將於2月4日晚上8時開始，在開始前約有30多分鐘的暖場環節，將由在大陸擁有廣泛民眾基礎的廣場舞擔綱表演，其中參與者最小5歲、最大70多歲。

據新華社引述北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演張藝謀表示，與以往熱場邀請主持人或明星串燒表演不同，北京冬奧會的開幕式熱場沒有主持人，同時更強調人民性。他認為大陸是廣場舞大國，在任何一個城市都可以看到，人民生活幸福了，才會去跳舞唱歌，「所以我覺得（廣場舞）非常好」。

張藝謀說明，對這場廣場舞的暖場，一開始就明確不找專業演員，而是計畫從全大陸各地找普通人。後來因為疫情原因，最終參與表演者主要以北京、河北兩地為主，人員也不全是「大媽」，而是兒童、大中小學學生、老年人都有，不同年齡段的人在國際舞臺上展現自己。同時開幕式是大年初四，也希望讓一般民眾可以向世人展現過年氛圍。